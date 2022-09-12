"Это ужасно — воровать у пенсионера": в Сыктывкаре подростки ограбили пожилого мужчину

“Он сказал, что был сначала в аптеке, потом пошел в магазин, в последний раз он там и видел свой кошелек и ключи”, — отметила женщина.

Вероника Юкс приехала к своему дедушке, сразу начала осматривать его сумку и расспрашивать о том, что случилось.

“Мой дедушка пошел в магазин. Спустя время он мне звонит с просьбой, чтобы я к нему приехала и открыла ему дверь, потому что он потерял кошелек и ключи”, — поделилась внучка пенсионера.

Инцидент произошел 10 сентября в районе 11:30 утра на улице Малышева, 4. По словам сыктывкарки Вероники Юкс, два подростка ограбили ее дедушку.

“Я пошла в магазин, где предположительно мой дед мог оставить кошелек, но там ничего не было. Мне сказали, что дедушка был, но он ничего не оставлял. Также сотрудники магазина сказали, что за ним вышли два мальчика, которые предлагали ему донести пакеты”, — прокомментировала сыктывкарка.

Когда Вероника вернулась домой, она начала расспрашивать дедушку о мальчиках, которые ему помогли.

“Он мне рассказал, что когда выходил из магазина, к нему обратились два мальчика лет 16-17 и предложили помощь. Мой дед, конечно же, согласился. Я так понимаю, что мальчики видели как дед расплачивался, а кошелек лежал сверху, на продуктах, не заметить его было трудно”, — сообщила Вероника.

По словам женщины, она обратилась в полицию. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения возле дома.

“Когда мальчики поставили этот пакет на лавочку, один из них вытащил из пакета кошелек, где лежали 5900 рублей и ключи, также вытащили сыр. Может на закуску или они голодающие. Один из мальчиков был в красной кепке, джинсовой куртке и синих штанах, второй в синем спортивном костюме с ядовито-желтым рюкзаком с вышитой надписью “Сыктывкар”. Этот случай поверг меня в шок. Я думала, что в наше время люди более человечны и у старых людей, как минимум, не воруют”, — поделилась женщина.

В ходе разговора с пенсионером, подростки рассказали, что учатся в 11 классе в 25 школе.

“Возможно, эти мальчики увидят публикацию про себя, у них заговорит совесть и они вернут то, что они украли у старого больного человека. Это просто ужасно, что в наше время такая молодежь. Но мне хочется решить этот вопрос мирно”, — заключила Вероника.

В УМВД России по Сыктывкару рассказали, что никаких сообщений о подобном инциденте не поступало. При этом полиция проведет проверку по факту кражи у пенсионера.