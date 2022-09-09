Медведь-автостопщик снова вышел на трассу в Коми

На трассе Сыктывкар-Ухта снова объявился медвежонок-попрошайка. б этом сообщил телеканал “Коми гор”.
Косолапый проявляет огромное любопытство ко всем проезжающим: просит угощений и пытается познакомиться с автомобилистами. Один из таких моментов попал на видео и стал достоянием общественности.
Напомним, ранее еще два медведя вышли к людям прямо во время похорон на кладбище в Краснозатонском. В результате одного из косолапых нашли и отстрелили.
Тем временем в Минприроды дали рекомендации, как не оказаться один на один с медведем и что делать, если это все же произошло.