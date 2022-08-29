В Сыктывкаре застрелили медведя, который бродил по Краснозатонскому кладбищу

Одного из медведей, которые бродили по кладбище в поселке Краснозатонский, застрелили. Его добыли еще на прошлой неделе. Об этом заявил глава управления Минприроды Коми Андрей Климов.
Животное обитало в своих охотничьих угодьях, именно там его и выследили. Охотник утилизирует тушу зверя самостоятельно. Второй медведь, которого видели на кладбище, еще не объявлялся. Отмечается, что застрелить его могут и полицейские, так как они обладают полномочиями применения оружия в черте города.
Напомним, 24 августа медведи вышли к людям прямо во время похорон. Животные стали подходить все ближе. Когда они были уже совсем рядом, люди приняли решение отпугнуть шумом, но надолго это зверей не смутило.