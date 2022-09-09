В Коми из-за опасности дорог отменят один из автобусных маршрутов

В Усть-Куломском районе отменят один из популярных автобусных маршрутов. Об это заявили в администрации муниципалитета.

Причиной стало перекрытие участка дороги регионального значения Помоздино — Усть-Кулом, где сейчас идет ремонт. Речь идет о маршруте №553. Из-за низкопольности автобуса, перевозка людей по маршруту стала опасна. При этом сроки завершения работ на участке не сообщаются.