Сыктывкар намерен купить “Комиавтотранс”

На сайте Совета Сыктывкара появился проект документа о передаче 100% акций “Комиавтотранса” общей стоимостью 212 234 000 рублей. По 100 рублей за акцию, сообщает БНК.
Ранее, в июне 2022 года, “Комиавтотрансу” выделили 326,3 млн рублей, чтобы отдать долг и вывести предприятие из убытков, однако ситуацию это не спасло. Другим вариантом была передача акций в собственность мэрии столицы Коми, но это возможно только в случае, если компания расплатится с долгами.
Последний вариант поможет частично покрыть убытки за счет республиканского бюджета.
Сообщается, что решение о передаче акций обсудят уже скоро, на заседании 15 сентября. Окончательное решение будет вынесено 19 сентября.