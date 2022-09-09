Благоустройство включат в программу капремонта школ

Соответствующий вопрос, а также возможность создания реестра недобросовестных подрядчиков, будут проработаны партией "Единая Россия" и Минпросвещения РФ

"Единая Россия" предлагает также направлять пени за нарушение сроков работ на развитие образовательных объектов. Эти инициативы представили на всероссийском совещании "Единой России" и Минпросвещения, которое было посвящено промежуточным итогам реализации программы капремонта школ и участию в ней учителей, родителей и школьников.

Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, нарушение сроков сдачи школ после капремонта недопустимо. Он напомнил, что на это также указывал Президент на совещании с членами Правительства.

"Мы договорились с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым – министром просвещения - прим. ред.), с родительскими штабами, что будем предметно разбираться с каждой школой, каждым зданием. С такими подрядчиками надо прощаться и вносить их в соответствующий реестр", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России". Реестр партия представит в ФАС.

Андрей Турчак напомнил, что на реализацию программы капремонта школ в 2022 году из бюджетов всех уровней предусмотрено финансирование в объеме 418 млрд рублей. Благодаря этому 1 сентября более 1000 обновлённых зданий открыли свои двери. Проект капремонта школ вошёл в народную программу, с которой партия победила на выборах в Госдуму.