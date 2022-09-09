Благоустройство включат в программу капремонта школ

Соответствующий вопрос, а также возможность создания реестра недобросовестных подрядчиков, будут проработаны партией "Единая Россия" и Минпросвещения РФ
"Единая Россия" предлагает также направлять пени за нарушение сроков работ на развитие образовательных объектов. Эти инициативы представили на всероссийском совещании "Единой России" и Минпросвещения, которое было посвящено промежуточным итогам реализации программы капремонта школ и участию в ней учителей, родителей и школьников.
Как подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, нарушение сроков сдачи школ после капремонта недопустимо. Он напомнил, что на это также указывал Президент на совещании с членами Правительства.
"Мы договорились с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым – министром просвещения - прим. ред.), с родительскими штабами, что будем предметно разбираться с каждой школой, каждым зданием. С такими подрядчиками надо прощаться и вносить их в соответствующий реестр", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России". Реестр партия представит в ФАС.
Андрей Турчак напомнил, что на реализацию программы капремонта школ в 2022 году из бюджетов всех уровней предусмотрено финансирование в объеме 418 млрд рублей. Благодаря этому 1 сентября более 1000 обновлённых зданий открыли свои двери. Проект капремонта школ вошёл в народную программу, с которой партия победила на выборах в Госдуму.
"Единая Россия" вместе с Минпросвещения сформировала реестр, в который вошли 7300 школьных зданий. На время ремонтов за всеми школами партия закрепила ответственных депутатов разного уровня. Мы договорились, что ни один акт приёмки не будет принят без подписи родительского комитета. Минпросвещения нас поддержало", – сказал Андрей Турчак.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что инициатива "Единой России" об участии родителей, управляющих советов школ и учеников в программе капремонта дала очень важный посыл системе образования, который позволил наладить взаимодействие и диалог со всеми заинтересованными сторонами. Это взаимодействие будет продолжено при реализации программы, подчеркнул он.
"Я напомню, что в программу капремонта на 2022-2023 годы вошло семь школ Республики Коми, шесть из которых – сельские. Три школы уже открылись, в остальных работы рассчитаны на два года. Мы видим, школы кардинально преображаются внутри и обретают новое лицо. А в случае, когда в дополнение к работам непосредственно со зданием, проводится благоустройство территории, строительство спортивных площадок, школы становятся точками притяжения для населенных пунктов. Поэтому Республика Коми поддерживает инициативу о включении благоустройства в программу капремонта и будет использовать все возможности, которые перед нами открываются, для дальнейшей модернизации системы образования", – отметила член Партии, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.
Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде "Единой России". Её реализацию закрепили в народной программе партии. "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют общественные штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.
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