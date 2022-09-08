Работа Совета МКД из Коми признана одной из лучших на федеральном уровне

"Единая Россия" определила победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор". На участие в конкурсе поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны.

Победителей выявили на основании оценок экспертов и народного голосования, в котором приняли участие более 127 тысяч респондентов, сообщила председатель жюри конкурса, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Основная задача конкурса – собрать лучшие практики и направить их в массы. Для нас было важно объединить на одной площадке жилищных активистов, которые добились значительных результатов. Пожалуй, нам это удалось. Независимо от того, занял человек призовое место или нет, его опыт будет тиражироваться среди других многоквартирных домов", - отметила она.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов сообщил, что по итогам конкурса подготовят сборник лучших практик, который будет свободно распространяться в интернете.