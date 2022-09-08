Работа Совета МКД из Коми признана одной из лучших на федеральном уровне

"Единая Россия" определила победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор". На участие в конкурсе поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны.
Победителей выявили на основании оценок экспертов и народного голосования, в котором приняли участие более 127 тысяч респондентов, сообщила председатель жюри конкурса, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Основная задача конкурса – собрать лучшие практики и направить их в массы. Для нас было важно объединить на одной площадке жилищных активистов, которые добились значительных результатов. Пожалуй, нам это удалось. Независимо от того, занял человек призовое место или нет, его опыт будет тиражироваться среди других многоквартирных домов", - отметила она.
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов сообщил, что по итогам конкурса подготовят сборник лучших практик, который будет свободно распространяться в интернете.
"В него войдут лучшие примеры и лучший опыт реализации проектов по совершенствованию процесса управления МКД по всем направлениям конкурса: капремонт, благоустройство дворов и подъездов, работы ТСЖ", — пояснил он.
Кроме этого, грамот лауреатов удостоятся конкурсанты, представившие выдающиеся практики совершенствования процесса управления МКД, но не оказавшиеся в первой тройке победителей. Каждый участник получит благодарственное письмо.
Победителями в номинации "Лучшая практика работы совета МКД" стали:
1 место - Ленинградская область, г. Кириши ул. Восточная, д. 4;
2 место - Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 26;
3 место – Ставропольский край, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39/1.
Были определены победители и по другим направлениям: "Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК", "Самый дружный дом", "Лучшая практика проведения капитального ремонта", "Лучший подъезд", "Лучший двор".
В Республике Коми было подано 26 заявок в 6 номинациях. Региональное жюри определило 7 победителей в 5 номинациях, результаты победителей подтвердились в ходе народного голосования. Победители регионального этапа были награждены денежными сертификатами.
"Призовое место нашего участника на федеральном уровне доказывает, что жители республики активно участвуют в создании комфортных условий проживания в МКД и готовы делиться своим опытом. Надеюсь, что выигранные средства позволят гражданам сделать свой дом еще уютнее. Мы видим, что активная гражданская позиция значительно поощряется, и призываем граждан продолжать участвовать в партийных конкурсах!" – подчеркнула заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова.
Ольга Сычугова, фото Виктора Бобыря
Напомним, заявки на конкурс "Лучший дом. Лучший двор" в рамках проекта "Жители МКД" принимали с 1 июля. Его поддержали Минстрой России, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль". Награждение победителей состоится до 11 сентября.
На видео: Татьяна Нишанбаева, председатель Совета многоквартирного дома по адресу: город Сыктывкар, Советская, 26 – победитель в номинации "Лучшая практика работы Совета МКД".
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