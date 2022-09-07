Стали известны темы деловой программы VII Всероссийской недели охраны труда

“В этом году мы решили расширить круг тем ВНОТ и уделить внимание не только вопросам охраны труда, но и занятости населения. Дискуссии традиционно пройдут с участием представителей Правительства России, органов исполнительной власти и ведущих российских компаний. Такой комплексный подход дает Минтруду России возможность эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, и в дальнейшем оперативного внедрения в работу решений, основанных на реальном опыте профессионалов отрасли”, – отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

VII Всероссийская неделя охраны труда, которая пройдет с 27 по 30 сентября 2022 года в парке науки и искусства “Сириус” в Сочи, представила темы деловой программы . За четыре дня состоится более 100 мероприятий, посвященных актуальным вопросам охраны труда и занятости населения.

Стратегическая пленарная сессия ВНОТ будет посвящена управлением профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства. Тему изменений в законодательстве продолжат сессии “Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в связи с изменениями в охране труда”, “Государственное управление охраной труда в связи с изменениями в трудовом законодательстве”, “Изменения законодательства в части специальной оценки условий труда”.



29 сентября на Всероссийской неделе охраны труда пройдет День службы занятости населения. В рамках него состоится пленарная сессия “Клиентоцентричность как основной фактор доверия и успешного взаимодействия граждан и государства”, на которой будут обсуждаться результаты исследования качества клиентского опыта в службе занятости населения в 2021 году и подходы по измерению уровня клиентоцентричности ЦЗН. Запланированы сессии “Оказание услуг на единой цифровой платформе “Работа России” и “Эффективные инструменты решения задач для граждан”, круглый стол “Концепция нового Закона о занятости 2.0” и другие мероприятия. Также пройдет обсуждение вопроса страхования самозанятых.



Отдельное внимание в этом году будет уделено обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты. Этот вопрос будет обсуждаться на сессиях “Новые правила обеспечения работников СИЗ”, “Инновационные СИЗ. Роль и значение при внедрении на предприятиях”, “Подтверждение соответствия СИЗ требованиям нормативных документов”, “Ключевые принципы подтверждения эффективности дерматологических СИЗ” и других.



Широко будут обсуждаться цифровые решения в сфере охраны труда – на сессиях “Цифровизация охраны труда. Лучшие IT-решения”, “Медицинские осмотры - от традиций к цифровой трансформации. Перспективы и эффекты”, “Цифровизация систем управления охраной труда в строительстве”, “Цифровые технологии в медицине труда”, “Цифровые технологии в медицине труда” и пр.



Кроме того, пройдут сессии, посвященные развитию культуры безопасности, геймификации охраны труда, трансформации системы подготовки кадров, требованиям к закупкам, актуальным вопросы оценки профессиональных рисков, практическим аспектам обучения и оказания первой помощи и другим вопросам.

На ВНОТ пройдут совещания Минтруда России, МЧС России, Роструда, ФСС, ПФР, Госкорпорации “Росатом”, Группы “Лукойл”, ПАО “Газпром”. Будут подведены итоги профессиональных конкурсов, состоится отраслевая выставка. Также пройдут показные учения сил и средств МЧС России.

Следить за обновлениями деловой программы можно на официальном сайте ВНОТ.