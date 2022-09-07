Где в Сыктывкаре купить ювелирные украшения со скидкой до 90%?

Сегодня многие уже почти привыкли к уходу популярных брендов с российского рынка. Но даже в такие времена сыктывкарские торговые центры продолжают развиваться и расширяться. Например, знакомый практически каждому жителю города ТЦ “Аврора”. На его площади продолжают заезжать новые магазины и предлагают покупателям различные акции.

В начале сентября в “Авроре” открыл двери для посетителей новый салон SUNLIGHT.. Он стал третьим магазином ювелирных украшений в торговом центре. В “Авроре” уже работают широко известные ЯХОНТ и SOKOLOV.

SUNLIGHT — это большое, наполненное белым светом и блеском украшений помещение, находится на первом этаже ТЦ “Аврора”. Гостей встречают стильные витрины с нежной подсветкой и улыбчивые продавцы, которые готовы ответить на вопросы и рассказать о специальных предложениях. Все украшения расположены по группам, в зависимости от оформления и вставок из камней.

Как сэкономить?

В SUNLIGHT действуют докризисные цены 2015 года. При этом магазин подготовил несколько акций, чтобы сыктывкарцы могли не отказывать себе в приятных подарках. На большую часть украшений действуют скидки до 90%. А для дополнительной экономии покупателей из цены на товары без стикеров вычтут еще четверть стоимости. Также магазин SUNLIGHT предлагает товары по фиксированным антикризисным ценам. Например, на определенную группу часов установлена не меняющаяся цена 990 рублей.

Можно ли покупать онлайн?

А если не хочется в холодную погоду ходить по магазинам, то выручит официальное приложение SUNLIGHT. При этом за покупки в нем начислят бонусные баллы, которыми можно будет оплатить часть будущей покупки. Дома, устроившись с чашкой ароматного горячего чай, потребитель может без спешки выбрать украшения и узнать обо всех актуальных предложениях.

Ценовой диапазон

Ассортимент, представленный в магазине SUNLIGHT, настолько широк, что подойдет под абсолютно любой бюджет. Там можно найти как недорогие украшения на каждый день, так и эксклюзивные ювелирные изделия с бриллиантами из Якутии — украшения с самыми чистыми и блестящими камнями. Они способны дополнить любую коллекцию ценителей натуральных и прекрасных изделий.

Дополнительной услугой для удобства клиентов стала возможность обмена. Если хочется новых украшений, но накопилось много старых, можно принести их с собой и поменять на новые с минимальной доплатой.

Предложение для молодоженов

С каждым годом расходы на свадьбу становятся все выше. Именно поэтому SUNLIGHT подготовил специальное предложение для будущих супружеских пар. Таким образом набор золотых колец можно приобрести всего за 7990 рублей. А сэкономленные деньги потратить на организацию торжества.

ТЦ “Аврора”, несмотря на текущую ситуацию, продолжает активную работу и остается одним из самых посещаемых торговых центров Сыктывкара. В нем собрано более 25 различных магазинов и кафе. Покупатели могут приодеться всей семьей, приобрести уходовую профессиональную косметику, спортивный инвентарь и многое другое.

Также в торговом центре можно найти вещи любимых брендов, которые теперь особенно ценны. А еще в “Аврору” можно зайти на обед или поужинать с друзьями.



Отзывы покупателей:

— Я хожу только в “Аврору”. Сейчас внука собирали в школу и тут получилось найти всю нужную одежду. А в “Спортмастере” мы списали бонусы и получилась отличная скидка, — делится мнением сыктывкарка Татьяна Швецова.

— Сколько себя помню, столько и работает “Аврора”. Удобно, что это практически центр города, не надо никуда ехать и тратить полдня на шоппинг. Почти всегда получается найти вещи по скидке или распродаже. Чаще всего я захожу в Sinsay. Там всегда большой выбор и очень приятные цены, — рассказывает Светлана Ермакова.

Торговый центр “Аврора” радует покупателей уже более 15 лет. За это время сотни людей стали постоянными гостями.В магазинах торгового центра можно найти одежду на все случаи жизни и для каждого члена семьи.

Адрес в Сыктывкаре: улица Коммунистическая, 52.

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