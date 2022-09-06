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В Коми расследуют жесткий несчастный случай на заводе

В Коми расследуют жесткий несчастный случай на заводе

4 сентября на заводе по производству кирпича в Ухте произошел серьезный несчастный случай. Один из слесарей лишился пальца. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

Это случилось в 13.00, когда слесарь работал со шлифовальной машинкой. Он резал металл для датчика и повредил руку. Ему полностью оторвало палец на левой кисти. Травму квалифицировали как тяжелую. Организовано расследование.

Напомним, ранее в Ухте нашли мертвого велосипедиста. Он лежал неподалеку от своего транспорта на дороге. Личность мужчины устанавливается, как и причина его смерти.

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