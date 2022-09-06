В Коми расследуют жесткий несчастный случай на заводе

4 сентября на заводе по производству кирпича в Ухте произошел серьезный несчастный случай. Один из слесарей лишился пальца. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.

Это случилось в 13.00, когда слесарь работал со шлифовальной машинкой. Он резал металл для датчика и повредил руку. Ему полностью оторвало палец на левой кисти. Травму квалифицировали как тяжелую. Организовано расследование.