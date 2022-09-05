На трассе в Коми нашли мертвого велосипедиста

В Ухте найдено тело человека. Его обнаружила одна из автомобилисток, которая ехала по трассе Сыктывкар-Ухта, сообщает Комиинформ.

Погибшего нашли поздно вечером. После 21.00 в службу спасения позвонила женщина, которая рассказала, что на 307 километре трассы Сыктывкар-Ухта заметила темное пятно на дороге. Она решила объехать его, но вдруг под колесами ее авто оказался велосипед.