Анна Дю: “Диктант Победы” набирает популярность огромными темпами”

“Единая Россия” провела “Диктант Победы” по всей России, на Донбассе и в 45 странах мира. Для написания диктанта были открыты более 18,7 тысяч площадок

Международная патриотическая акция “Единой России” “Диктант Победы” прошла в четвертый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтёров Победы, Фонда президентских грантов.

“Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история нашей страны. Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к нашим ветеранам — святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня дает россиянам. нашим героям, участникам специальной военной операции духовные силы противостоять современному нацизму”, — подчеркнул координатор партпроекта “Историческая память”, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

В свою очередь, помощник Президента Владимир Мединский выразил надежду, что с каждым годом акция будет проходить на большом количестве языков и большем количестве стран. А факт проведения “Диктанта Победы” будет восприниматься как долг памяти перед теми, кому мы обязаны жизнью.

В Республике Коми диктант написало рекордное число участников. Благодаря увеличению количества площадок до 216 его написали почти 8 тысяч человек (в 2021 году площадок было 188, а участников – более шести тысяч). Заместитель Секретаря Коми РО партии “Единая Россия” по проектной деятельности, Председатель Совета города Сыктывкара Анна Дю рассказала о том, как проведение этой акции стимулирует интерес молодого поколения к изучению истории страны.