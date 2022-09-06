Анна Дю: “Диктант Победы” набирает популярность огромными темпами”

“Единая Россия” провела “Диктант Победы” по всей России, на Донбассе и в 45 странах мира. Для написания диктанта были открыты более 18,7 тысяч площадок
Международная патриотическая акция “Единой России” “Диктант Победы” прошла в четвертый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтёров Победы, Фонда президентских грантов.
“Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история нашей страны. Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к нашим ветеранам — святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня дает россиянам. нашим героям, участникам специальной военной операции духовные силы противостоять современному нацизму”, — подчеркнул координатор партпроекта “Историческая память”, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
В свою очередь, помощник Президента Владимир Мединский выразил надежду, что с каждым годом акция будет проходить на большом количестве языков и большем количестве стран. А факт проведения “Диктанта Победы” будет восприниматься как долг памяти перед теми, кому мы обязаны жизнью.
В Республике Коми диктант написало рекордное число участников. Благодаря увеличению количества площадок до 216 его написали почти 8 тысяч человек (в 2021 году площадок было 188, а участников – более шести тысяч). Заместитель Секретаря Коми РО партии “Единая Россия” по проектной деятельности, Председатель Совета города Сыктывкара Анна Дю рассказала о том, как проведение этой акции стимулирует интерес молодого поколения к изучению истории страны.
“С каждым годом жители страны, а особенно молодежь, проявляют больше внимания к “Диктанту Победы”. Для сравнения, в 2019 году в нем участвовали порядка 100 тысяч человек из 23 государств, а уже в 2021 году – более 1,5 миллиона из 80 государств. В этом году в Сыктывкаре мы задействовали более 40 площадок, а число участников превысило 4 тысячи. Это говорит о том, что акция набирает популярность огромными темпами. Люди понимают, что участвовать в диктанте необходимо для погружения в историю своей страны, а также для формирования умения анализировать глобальные управленческие решения. Подобными акциями мы формируем патриотическое сознание молодежи и уважительное отношение к историческим и культурным ценностям своего края, своей страны. Наш долг – хранить в памяти и передавать из поколения в поколение историю наших предков, совершавших подвиги и сложивших свои жизни ради счастливого будущего потомков. Считаю, что глубинное изучение и анализ исторических событий, в том числе благодаря проведению “Диктанта Победы”, позволит не допустить повторения ошибок прошлого!” – подчеркнула Анна Дю.
Напомним, все желающие могут принять участие в акции онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Итоги “Диктанта Победы” подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.
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