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В СГУ им. Питирима Сорокина стартуют курсы по подготовке к ЕГЭ: есть бюджетные места

В СГУ им. Питирима Сорокина стартуют курсы по подготовке к ЕГЭ: есть бюджетные местаfreepik.com

1 сентября 2022 года в СГУ им. Питирима Сорокина стартовал набор на дополнительную общеобразовательную программу подготовительного отделения граждан льготных категорий: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп, военнослужащих, сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и др.

В 2022/23 учебном году на данную программу университету выделено 50 бюджетных мест.

Программа рассчитана на 6 месяцев и нацелена на подготовку слушателей к прохождению вступительных испытаний в вуз, а также к сдаче Единого государственного экзамена.

Обучение по программе финансируется федеральным бюджетом, то есть является бесплатным для слушателей, если они обучаются по данной программе впервые. Более того, слушателям, имеющим полное среднее образование, в период освоения программы выплачивается стипендия в размере 3400 рублей.

Сроки приема документов: 1 сентября – 28 октября 2022 год.

Для поступления на программу кандидату необходимо подать заявление установленной формы, к которому нужно приложить следующие документы:

  • документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
  • для лиц, имеющих среднее общее образование, – документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий получение среднего общего образования;
  • для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, – аттестат об основном общем образовании и справку о периоде обучения по образовательной программе среднего общего образования (только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
  • документ (документы), подтверждающий право поступающего на прием на подготовительное отделение;
  • 2 фотографии.

Документы принимаются по адресу: город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, кабинет 344.

Справки по телефонам: 8(904)270-98-11, 8(8212)39-04-01.

Подробная информация на сайте.

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