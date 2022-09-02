В СГУ им. Питирима Сорокина стартуют курсы по подготовке к ЕГЭ: есть бюджетные места

1 сентября 2022 года в СГУ им. Питирима Сорокина стартовал набор на дополнительную общеобразовательную программу подготовительного отделения граждан льготных категорий: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп, военнослужащих, сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и др.

В 2022/23 учебном году на данную программу университету выделено 50 бюджетных мест .