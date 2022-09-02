"Единая Россия" внесла законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий

"В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект "Единой России" сделает эти региональные практики общефедеральным правилом. И ещё одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО", – подчеркнул Андрей Турчак .

"Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить", – пояснил он.

Закрепить такое право "Единая Россия" предлагает также за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя и рядом других льготников, сообщил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак .

"Прежде всего, как участник боевых действий, я поддерживаю инициативу "Единой России" об этом законопроекте, потому что инвалиды боевых действий относятся к одной из наиболее незащищенных социальных категорий граждан. Если мы, здоровые люди, можем себя как-то обеспечивать, работать, то инвалиды в силу ограниченного состояния здоровья такой возможностью не обладают. И, конечно же, государство должно взять на себя часть обеспечения и заботы о таких людях. Тем более необходимо помогать участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя. Это люди, которые пожертвовали своим здоровьем ради наших жизней, ради нашей свободы", – отметил депутат Совета города Сыктывкара Василий Лобанов .

Отметим, что сейчас бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ.

Авторами документа также стали сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев , а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин , Виктор Водолацкий , Артём Туров , Артём Бичаев и Игорь Кастюкевич .