Ответит на звонок и защитит от спамеров: у жителей Коми появился виртуальный секретарь

Комплексное решение Агент Ева, не имеющее аналогов в России, стало доступно всем абонентам МегаФона. Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать определенные категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах. Функционал настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете.

Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь. Благодаря искусственному интеллекту Агент Ева способна поддержать любой разговор. Если вызов важный, она уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина, а если звонит спамер — выслушает условия предложения и попрощается. У виртуального секретаря есть чувство юмора — он умеет шутить, в том числе в ответ на назойливую рекламу. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога приходит в приложение МегаФона.

Агент Ева быстро и с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью Big Data. Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, Агент Ева покажет визитку с категорией организации, например, «такси», «доставка» или укажет конкретное название компании. Абонент может в один клик заблокировать отдельные категории нежелательных звонков — и такие вызовы будут автоматически переводиться на виртуального секретаря. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, Агент Ева предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.

Все три основные опции будут доступны при подключении Агента Евы по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом — его зовут Максим.