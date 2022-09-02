Москвичи активнее закупали люкс перед 1 Сентября, чем в прошлом году

Мобильный оператор Tele2 проанализировал трафик в торговых центрах столицы и интернет-магазинах накануне нового учебного года. Потребление мобильного интернета в крупнейших московских магазинах увеличилось в августе на 13% в сравнении с июлем. Самый значительный прирост год к году зафиксирован в ЦУМе – плюс 20%. Потребление мобильного интернета на маркетплейсах и в детских интернет-магазинах увеличилось в августе на 20% в сравнении с июнем.

Оператор изучил трафик в пяти торговых центрах: "Авиапарке", "Капитолии", "Метрополисе", "Центральном детском мире", ЦУМе. Относительно отпускного июля трафик в ТЦ вырос в августе на 13%. Пик активности клиентов пришелся на неделю с 22 по 28 августа. В сравнении год к году трафик в торговых центрах вырос в последние дни августа – плюс 6% к аналогичному периоду 2021-го.