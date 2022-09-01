В Сыктывкаре по вине водителя автобуса пострадал пассажир

В столице Коми произошло ДТП с автобусом. На одном из маршрутов пострадал пассажир. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По информации ГИБДД, это случилось 31 августа в 18.30, когда 34-летний водитель общественного транспорта за рулем автобуса МАЗ ехал по маршруту №21. В районе дома №36/1 он резко затормозил, из-за чего в салоне упал пассажир.
Пострадавшим стал 37-летний мужчина, который от падения получил ушиб предплечья и уха. Госпитализация ему не понадобилась. К врачу он обратился самостоятельно.
Напомним также, еще одна авария произошла в Коми днем ранее в Воркуте. Там водитель “Мерседеса” сел за руль без прав и протаранил забор, а потом влетел в бетонный бордюр. Ему и несовершеннолетнему пассажиру чудом удалось не получить серьезных травм.