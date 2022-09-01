В Сыктывкаре по вине водителя автобуса пострадал пассажир

В столице Коми произошло ДТП с автобусом. На одном из маршрутов пострадал пассажир. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, это случилось 31 августа в 18.30, когда 34-летний водитель общественного транспорта за рулем автобуса МАЗ ехал по маршруту №21. В районе дома №36/1 он резко затормозил, из-за чего в салоне упал пассажир.