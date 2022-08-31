В Коми водитель "Мерседеса" без прав протаранил забор и влетел в бетонный бордюр

В Воркуте водитель Mercedes-Benz попал в серьезное ДТП. О пострадавших и последствиях аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По информации ГИБДД, это случилось 30 августа. В 21.40 32-летний водитель ехал по улице Ленина со стороны улицы Гагарина, направляясь к улице Тиманской. На перекрестке с улицей Возейской он вдруг не справился с управлением и влетел в перила у дороги, а затем наехал на бетонный бордюр.
В результате машина стала грудой металла, а водитель получил закрытый перелом предплечья. Сейчас он в больнице. От тяжелых последствий его спасли ремни. Также в машине находился 16-летний пассажир. Он пристегнут не был, но чудом отделался ссадинами.
Водитель никогда не получал прав.