В Коми водитель "Мерседеса" без прав протаранил забор и влетел в бетонный бордюр

В Воркуте водитель Mercedes-Benz попал в серьезное ДТП. О пострадавших и последствиях аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, это случилось 30 августа. В 21.40 32-летний водитель ехал по улице Ленина со стороны улицы Гагарина, направляясь к улице Тиманской. На перекрестке с улицей Возейской он вдруг не справился с управлением и влетел в перила у дороги, а затем наехал на бетонный бордюр.