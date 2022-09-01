Для подготовки к учебному году образовательные организации Коми провели масштабную работу

В рамках программы “Единой России” и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах откроется более 1000 школ. В этом году в программе участвует 75 регионов.
Всего по федеральной программе капремонта в этом году будет отремонтировано 1661 здание, напомнила координатор направления народной программы “Единой России” “Современное образование и передовая наука”, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
“1 сентября откроют свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую “Единой России” поручил Президент. С этого года мы начали ее реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы – не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей – появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное – это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодежи”, – отметила она.
Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые “Единая Россия” и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приемке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники.
Ольга Казакова обратила внимание, что партия держит на контроле работы по капремонту школ, которые завершатся после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения.
Большинство регионов уже в августе выполнили план по капремонту. Например, в Карачаево-Черкесской Республике программа реализуется в 23 школах. В этом году заканчиваются работы в 18 образовательных учреждениях, еще 5 зданий сдадут в 2023 году. В Новосибирской области в августе были сданы 10 школ, в Пензенской – 8, в Рязанской – 19. В Кизляре Республики Дагестан досрочно были завершены работы на двух объектах, в Твери одну школу сдали еще в июле, еще одну – в августе. Абсолютное большинство капитально отремонтированных зданий, где работы проводились в этом году, откроют свои двери 1 сентября.
Региональный координатор партийного проекта “Новая школа”, депутат Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева рассказала о реализации программы в республике.
“Для подготовки к новому учебному году образовательные организации Коми провели масштабную работу. По результатам депутатских мониторингов, существенных замечаний не выявлено, а это значит, что все образовательные организации Коми готовы принять наших детей.
В рамках исполнения народной программы “Единой России” в 2022-2023 гг. на модернизацию школьных систем образования в Коми предусмотрено более 570 миллионов рублей. При этом особое внимание уделяется сельским школам. Уже завершены капитальные ремонты учреждений в Усть-Куломском районе (с. Кебанъёль и п. Шэръяг), в п. Кипиево Ижемского района. К концу ноября этого года будет завершен капремонт школы в с. Нившера Корткеросского района.
Отмечу, что благодаря реализации народной программы Партии в Республике Коми за 2022-2023 годы планируется капитально отремонтировать 13 школ”,- прокомментировала она.
В следующем году капремонт по программе “Единой России” и Минпросвещения пройдет в 3 тысячах школ. 64% из них расположены в сельской местности и малых городах.
Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде “Единой России”. Ее реализацию закрепили в народной программе партии. “Единая Россия” передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ – от проекта до приемки – проконтролируют общественные штабы, которые “Единая Россия” и Минпросвещения сформировали в регионах. “Единая Россия” обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.
Народная программа “Единой России” включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 годы. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).
В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей – на строительство новых школ, 34,6 млрд рублей – на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей – на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей – на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей – на модернизацию почтовых отделений.