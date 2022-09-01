Для подготовки к учебному году образовательные организации Коми провели масштабную работу

В рамках программы “Единой России” и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах откроется более 1000 школ. В этом году в программе участвует 75 регионов.

Всего по федеральной программе капремонта в этом году будет отремонтировано 1661 здание, напомнила координатор направления народной программы “Единой России” “Современное образование и передовая наука”, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

“1 сентября откроют свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую “Единой России” поручил Президент. С этого года мы начали ее реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы – не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей – появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное – это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодежи”, – отметила она.

Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые “Единая Россия” и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приемке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники.

Ольга Казакова обратила внимание, что партия держит на контроле работы по капремонту школ, которые завершатся после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения.

Большинство регионов уже в августе выполнили план по капремонту. Например, в Карачаево-Черкесской Республике программа реализуется в 23 школах. В этом году заканчиваются работы в 18 образовательных учреждениях, еще 5 зданий сдадут в 2023 году. В Новосибирской области в августе были сданы 10 школ, в Пензенской – 8, в Рязанской – 19. В Кизляре Республики Дагестан досрочно были завершены работы на двух объектах, в Твери одну школу сдали еще в июле, еще одну – в августе. Абсолютное большинство капитально отремонтированных зданий, где работы проводились в этом году, откроют свои двери 1 сентября.

Региональный координатор партийного проекта “Новая школа”, депутат Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева рассказала о реализации программы в республике.