В сыктывкарской реке погибло огромное количество рыбы

В Сыктывкаре рыбаки обнаружили в реке Човью огромное количество мертвой рыбы. Горожане обеспокоены, что в воду могли попасть химикаты с ближайших предприятий. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” разобрался в ситуации.
Местные жители испугались массовой гибели рыбы в реке Човью.
“Трубы коптят.. Реки в химии, скоро в Чове уже нельзя будет жить”, — написала в социальных сетях Валентина Каханаускене.
“Вы посмотрите, что течет за 29-м домом и детским медпунктом! Целая река зловония и все в ту сторону. За это надо "голову откручивать”, — прокомментировал Алексей Голубев.
“Човка речка — вымерла! Рыба мертвая плывет к Вычегде. Экологи вы где?” — возмущается Дмитрий Окулов.
Минприроды Коми прокомментировало возможную экологическую катастрофу.
“31 августа получили сигнал о массовой гибели рыбы в реке Човью. Специалисты уже выезжали на место для обследования водоохраной зоны и прилегающей акватории реки, отобрали пробы воды. Выводы о наличии или отсутствии нарушений в области охраны окружающей среды будут сделаны позднее, после поступления результатов лабораторных исследований отобранных проб. Это займет некоторое время”, — сообщили в пресс-службе Минприроды Коми.