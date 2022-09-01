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В сыктывкарской реке погибло огромное количество рыбы

В сыктывкарской реке погибло огромное количество рыбыФото из группы "Черный список Сыктывкар | Коми"

В Сыктывкаре рыбаки обнаружили в реке Човью огромное количество мертвой рыбы. Горожане обеспокоены, что в воду могли попасть химикаты с ближайших предприятий. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” разобрался в ситуации.

Местные жители испугались массовой гибели рыбы в реке Човью. 

“Трубы коптят.. Реки в химии, скоро в Чове уже нельзя будет жить”, — написала в социальных сетях Валентина Каханаускене.

“Вы посмотрите, что течет за 29-м домом и детским медпунктом! Целая река зловония и все в ту сторону. За это надо "голову откручивать”, — прокомментировал Алексей Голубев.

“Човка речка — вымерла! Рыба мертвая плывет к Вычегде. Экологи вы где?” — возмущается Дмитрий Окулов.

Минприроды Коми прокомментировало возможную экологическую катастрофу.

“31 августа получили сигнал о массовой гибели рыбы в реке Човью. Специалисты уже выезжали на место для обследования водоохраной зоны и прилегающей акватории реки, отобрали пробы воды. Выводы о наличии или отсутствии нарушений в области охраны окружающей среды будут сделаны позднее, после поступления результатов лабораторных исследований отобранных проб. Это займет некоторое время”, — сообщили в пресс-службе Минприроды Коми. 

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