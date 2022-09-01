В сыктывкарской реке погибло огромное количество рыбы

В Сыктывкаре рыбаки обнаружили в реке Човью огромное количество мертвой рыбы. Горожане обеспокоены, что в воду могли попасть химикаты с ближайших предприятий. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” разобрался в ситуации.

Местные жители испугались массовой гибели рыбы в реке Човью.

“Трубы коптят.. Реки в химии, скоро в Чове уже нельзя будет жить”, — написала в социальных сетях Валентина Каханаускене.