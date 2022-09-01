Коронавирус в Коми набирает обороты: более 200 зараженных за сутки

На 1 сентября в Коми подтверждено еще 224 случая заражения ковидом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Днем ранее цифра составляла 203 человека. За сутки также было госпитализировано 32 пациента. Выписались по выздоровлению 292 жителя Коми. Всего за годы пандемии зарегистрировано 176 127 случаев.