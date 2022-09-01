Коронавирус в Коми набирает обороты: более 200 зараженных за сутки

На 1 сентября в Коми подтверждено еще 224 случая заражения ковидом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
Днем ранее цифра составляла 203 человека. За сутки также было госпитализировано 32 пациента. Выписались по выздоровлению 292 жителя Коми. Всего за годы пандемии зарегистрировано 176 127 случаев.
Летальных случаев на 1 сентября нет.
Напомним, Роспотребнадзор заявил, что сейчас в Коми уже несколько типов штамма омикрон. Всего несколько месяцев назад они были лишь в Европе. Характерные признаки нового вида вируса — сильная боль в горле и высокая температура.
Отметим, что еще в середине августа Владимир Уйба призвал жителей региона снова начать носить маски и пользоваться другими защитными средствами, а также сохранять соцдистанцию.