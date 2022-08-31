По Коми циркулирует несколько типов омикрона с опасными осложнениями

Ковид возвращается, но уже с новыми симптомами и новыми осложнениями. Медики готовятся к серьёзному росту числа больных, передает телеканал "Коми Гор".

По данным Роспотребнадзора, в республике сейчас циркулируют несколько типов омикрона. Пока преобладает БА-2 – именно он хозяйничал минувшей зимой. Но и два других возбудителя – БА-4 и БА-5, что ещё пару-тройку месяцев назад активно циркулировали в Европе, довольно быстро набирают силу – их контагиозность выше в 3 раза. Характерные признаки – высокая температура и сильная боль в горле.