Клиенты Tele2 могут сэкономить до 63% на ОСАГО и получить 500 рублей на счет телефона

Мобильный оператор Tele2 и финансовая платформа "Финуслуги" запустили специальное предложение по оформлению полиса ОСАГО. Клиенты Теle2 могут выбрать лучший из тарифов 16 компаний и не тратить время на самостоятельное сравнение цен страховщиков. Выгода при покупке ОСАГО составит до 63%. После приобретения полиса клиенты Tele2 получат 500 рублей на счет телефона. Стоимость полиса у разных страховщиков может различаться в 1,5-2 раза. Она зависит от таких факторов, как стаж водителя, страховая история, мощность автомобиля и территория регистрации собственника. В этой ситуации единственный способ выбрать выгодный вариант – сравнить предложения разных компаний. Чтобы проанализировать тарифы самостоятельно, понадобится несколько часов, причем каждый раз данные нужно вводить заново. С сервисом , который предлагает Tele2 с платформой "Финуслуги", это займет несколько минут.

Сервис рассчитывает цены от ведущих 16 страховых компаний и позволяет получить выгодный тариф с экономией до 63%. Это разница между максимальной и минимальной ценой полиса ОСАГО в одной категории транспортных средств для потребителей на текущую дату. При покупке полиса клиент не платит комиссию – деньги поступают напрямую на счет страховой компании. Приобретенный полис автоматически попадает в базу Российского союза автостраховщиков и доступен для проверки подлинности.