“Т Плюс” устроила детский праздник в рамках фестиваля #ВместеЯрче

Филиал “Коми” ПАО “Т Плюс” присоединился к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Мероприятие состоялось 27 августа в сыктывкарском ТРЦ “Июнь” в рамках региональной выставки "Достояние Севера". Энергетики при участии ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения" организовали познавательную программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В течение часа на главной сцене "Достояния Севера" ребят развлекали гигантские роботы-трансформеры, популярный мультипликационный персонаж Фиксик, научное “Тесла-шоу”, фокусник и шоу-балет «Виктория». Интерактивные игры, танцы и коллективная фотосессия подарили малышам и их родителям много положительных эмоций.

Также гости выставки могли сфотографироваться с маскотом компании – Теплославом и узнать основные правила экономии электроэнергии.

Детский праздник открыл серию мероприятий, которые компания намерена провести в рамках фестиваля #ВместеЯрче в течение сентября-октября 2022 года.

Справка

Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго России, ряда других федеральных ведомств, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций.