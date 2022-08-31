“Единая Россия” подготовила к школе более 200 тысяч детей в регионах России и на Донбассе

В рамках партпроекта “Новая школа” партия ежегодно проводит Всероссийские акции “Собери ребёнка в школу”, “Помощь школам” и “Родительская приемка”

В рамках акции “Собери ребёнка в школу” канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, школьную и спортивную форму, обувь, ученические рюкзаки, планшеты получили около 200 тысяч детей по всей России, в ЛДНР и на освобождённых территориях.

“В этом году наша акция особенно актуальна. И мы решили расширить её на Донбасс и освобождённые территории, чтобы как можно больше родителей и детей получили необходимую поддержку. Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учебы стали Татарстан, Карелия, Костромская и Кемеровская области, Республика Адыгея”, – рассказала координатор партпроекта “Новая школа”, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

По её словам, в рамках партийной акции “Помощь школам” поддержку оказали 6,5 тысячам образовательных учреждений. “Единая Россия” помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий.