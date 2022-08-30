Каждую субботу в Эжвинском районе проходит открытая тренировка по самбо

В рамках реализации федерального партпроекта “Детский спорт”, а также партпроекта “Zа самбо” председатель Федерации Самбо Эжвинского района города Сыктывкара Геворг Киракосян проводит бесплатные тренировки, в которых регулярно участвуют взрослые и дети.
“Тренировки проводим на постоянной основе. На занятия обычно приходят 20-30 детей. Показываем различные элементы этого вида спорта с включением элементов общей физической подготовки. Ребята тренируются, развиваются физически и духовно. Как спортсменам и Федерации самбо, нам очень приятно, что “Единая Россия” поддерживает его в различных направлениях. Это и открытые занятия, и проведение различных соревнований. В будущем мы планируем провести турнир по профессиональному боевому самбо на территории Республики Коми. Надеюсь, в этом ключе у нас получится плодотворно развивать самбо и привлекать к нему больше детей!”, – подчеркнул Геворг Киракосян.
На открытой тренировке также присутствовали депутат Госсовета Республики Коми Владимир Жариков и депутат Совета города Сыктывкара Светлана Литвина.
“На мой взгляд, очень важно приобщать наших ребят к здоровому образу жизни, физкультуре, спорту. На подобных мероприятиях закаляются характеры. Это не только наше достояние, но и наше будущее. Через спорт мы воспитываем детей патриотами и будущими защитниками; людьми, любящими свою страну и свою Родину. Я считаю, что Геворг и его команда выполняют важное дело во благо нашей республики”, – отметил Владимир Жариков.
“Дети пришли заниматься по собственной воле и желанию. Отмечу, что самбо в Эжвинском районе – наверно, самый массовый вид спорта. Он помогает детям развиваться физически, воспитывать волевые качества, обрести друзей. Отмечу, что история отечественного самбо тесно связана с историей России, историей побед. Поэтому такие мероприятия особо значимы. Очень приятно, что федеральный партпроект “Zа самбо” мы реализуем в городе Сыктывкаре и Республике Коми. При поддержке тренеров, дети получают все необходимые навыки и знания, поэтому мы уверены, что впереди у наших ребят много великих побед!”, – рассказала Светлана Литвина.
Также нам удалось пообщаться с тренером Федерации самбо Эжвинского района, педагогом дополнительного образования в Центре “Успех” Михаилом Бирюковым, проводившим тренировку.
“Такие занятия мы проводим, в том числе для организации досуга детей и направления их энергии в правильное русло. Способности детей разные, поэтому для недопущения перегрузок проводится разминка, общая физическая подготовка с элементами самбо и легкий кроссфит”, – объяснил тренер.
Бесплатная открытая тренировка по самбо проходит по субботам в 13:00 на площадке ледового дворца “Северная Олимпия” в Эжвинском районе города Сыктывкара по адресу: проспект Бумажников, 59.