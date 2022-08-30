Каждую субботу в Эжвинском районе проходит открытая тренировка по самбо

В рамках реализации федерального партпроекта “Детский спорт”, а также партпроекта “Zа самбо” председатель Федерации Самбо Эжвинского района города Сыктывкара Геворг Киракосян проводит бесплатные тренировки, в которых регулярно участвуют взрослые и дети.

“Тренировки проводим на постоянной основе. На занятия обычно приходят 20-30 детей. Показываем различные элементы этого вида спорта с включением элементов общей физической подготовки. Ребята тренируются, развиваются физически и духовно. Как спортсменам и Федерации самбо, нам очень приятно, что “Единая Россия” поддерживает его в различных направлениях. Это и открытые занятия, и проведение различных соревнований. В будущем мы планируем провести турнир по профессиональному боевому самбо на территории Республики Коми. Надеюсь, в этом ключе у нас получится плодотворно развивать самбо и привлекать к нему больше детей!”, – подчеркнул Геворг Киракосян.

На открытой тренировке также присутствовали депутат Госсовета Республики Коми Владимир Жариков и депутат Совета города Сыктывкара Светлана Литвина.