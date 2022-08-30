В Печоре простятся с музыкантом, который погиб после драки на фаер-шоу

С Виктором Фатеевым, который скончался в Печоре 29 августа, простятся 31 августа в 10.00. Об этом сообщает печорская организация "Досуг".
После, в 11.00, будет организован выезд на кладбище Белый-Ю. Виктора похоронят на аллее славы в 12.00. Затем состоится поминальный обед. Он начнется в ресторане "Надежда" в 13.30.
Сейчас в память о погибшем в Печоре организовали стихийный мемориал. Жители установили на площади палатку, куда несут свечи и цветы.
Напомним, на сцене во время фаер-шоу в Печоре произошла драка. В результате конфликта серьезно пострадал звукорежиссер Виктор Фатеев, который скончался в больнице 29 августа. Подозреваемый — первый замруководителя администрации Печорского района. Сейчас он находится в СИЗО.