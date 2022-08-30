В Печоре простятся с музыкантом, который погиб после драки на фаер-шоу

С Виктором Фатеевым, который скончался в Печоре 29 августа, простятся 31 августа в 10.00. Об этом сообщает печорская организация "Досуг".

После, в 11.00, будет организован выезд на кладбище Белый-Ю. Виктора похоронят на аллее славы в 12.00. Затем состоится поминальный обед. Он начнется в ресторане "Надежда" в 13.30.