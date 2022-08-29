В Сыктывкаре эвакуировали Министерство образования

В здании Минобрнауки в столице Коми произошло ЧП. По коридорам стал расползаться дым и запах гари, после чего всех, кто там находился, эвакуировали, а на место прибыли пожарные.

На вызов, который поступил с улицы Карла Маркса, 210 отправились спасатели. На месте они обнаружили в здании небольшое задымление и стали обследовать здание, но открытого огня не обнаружили. Причина инцидента устанавливается. Пострадавших нет.