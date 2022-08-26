В Коми от удара молнии у фермера сгорело 140 тонн сена

25 августа в селе Озел Сыктывдинского района во время урагана молния попала в сеновал фермера Николая Елфимова. Находившееся в сеновале сено в объеме порядка 140 тонн сгорело.
Также сгорела и сама постройка. Фермер содержит 110 голов крупного рогатого скота мясной породы. За летний период хозяйством Николая Елфимова было заготовлено 370 тонн сена.
По данным Сыктывдинского межрайонного отдела сельского хозяйства, заготовленные корма, а также объект недвижимости не были застрахованы.
В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Коми прорабатываются возможные варианты помощи пострадавшему от природной стихии хозяйству.
Как следует из оперативных сводок территориальных отделов сельского хозяйства региона, в хозяйствах иных сельхозтоваропроизводителей других чрезвычайных ситуаций от неблагоприятных погодных условий не зафиксировано.