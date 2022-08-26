В Коми от удара молнии у фермера сгорело 140 тонн сена

25 августа в селе Озел Сыктывдинского района во время урагана молния попала в сеновал фермера Николая Елфимова. Находившееся в сеновале сено в объеме порядка 140 тонн сгорело.

Также сгорела и сама постройка. Фермер содержит 110 голов крупного рогатого скота мясной породы. За летний период хозяйством Николая Елфимова было заготовлено 370 тонн сена.