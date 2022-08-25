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На медведей, которые бродят по кладбищу в Сыктывкаре, откроют охоту

На медведей, которые бродят по кладбищу в Сыктывкаре, откроют охотуСкриношот из видео

На кладбище в Сыктывкаре людям пришлось буквально отбиваться от медведей. Как отметили в мэрии, после этого инцидента в планах появилась охота на косолапых в районе поселка Краснозатонский.

Случай произошел 24 августа. Медведи объявились прямо во время похорон. Двое косолапых вышли к людям и стали подходить все ближе. Когда они были уже совсем рядом, люди приняли решение отпугнуть их с помощью петард и отпугивателя, но надолго это зверей не смутило и они продолжали бродить рядом.

Ролик с происходящим распространился в сети, после чего в мэрии обратили внимание на серьезность ситуации. В администрации сообщили, что держат связь с Минприроды и планируют открыть охоту на животных в течение трех дней.

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