На медведей, которые бродят по кладбищу в Сыктывкаре, откроют охоту

На кладбище в Сыктывкаре людям пришлось буквально отбиваться от медведей. Как отметили в мэрии, после этого инцидента в планах появилась охота на косолапых в районе поселка Краснозатонский.

Случай произошел 24 августа. Медведи объявились прямо во время похорон. Двое косолапых вышли к людям и стали подходить все ближе. Когда они были уже совсем рядом, люди приняли решение отпугнуть их с помощью петард и отпугивателя, но надолго это зверей не смутило и они продолжали бродить рядом.