Чиновнику, который напал на звукорежиссера из Коми, ужесточили обвинение

По информации Следственного комитета Коми, в связи со смертью пострадавшего Андрею Канищеву теперь вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, на прошлой неделе сотруднику администрации избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 октября. Причиной стало уголовное дело, которое завели после драки на сцене во время фаер-шоу в Печоре. В результате конфликта серьезно пострадал звукорежиссер Виктор Фатеев, который скончался в больнице 29 августа.