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Чиновнику, который напал на звукорежиссера из Коми, ужесточили обвинение

Чиновнику, который напал на звукорежиссера из Коми, ужесточили обвинениеФото pechoraonline.ru

Первому замруководителя администрации Печорского района заменили обвинение. Причиной стала смерть пострадавшего. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации Следственного комитета Коми, в связи со смертью пострадавшего Андрею Канищеву теперь вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, на прошлой неделе сотруднику администрации избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 октября. Причиной стало уголовное дело, которое завели после драки на сцене во время фаер-шоу в Печоре. В результате конфликта серьезно пострадал звукорежиссер Виктор Фатеев, который скончался в больнице 29 августа.

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