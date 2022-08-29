В Эжвинском районе появится мусоросортировочный комплекс

Президент России поставил перед регионами цель: в ближайшие восемь лет необходимо обеспечить сортировку абсолютно всех бытовых отходов. При этом 36% непременно должно перерабатываться, а к 2030 году объем мусора, направляемого на полигоны, должен снизиться на 50%. Республика Коми, если, конечно, ничего не изменится в самое ближайшее время, к этим показателям подойти не сможет, ведь сегодня в регионе нет ни одного механизированного комплекса по сортировке отходов. Раздельным сбором в основном занимаются лишь эковолонтеры и предприниматели.

Именно поэтому Региональный оператор Севера построит в Эжвинском районе Сыктывкара большой мусоросортировочный комплекс. Он будет находиться там, где с 1972 по 2014 год располагался мусорный полигон. Компания начала подготовительные работы на земельном участке, чтобы сразу же приступить к строительству, как только будут получены все согласования. Этот участок выбрали не случайно: он находится за пределами жилой зоны и в то же время не слишком далеко от города. Такое расположение позволит не увеличивать транспортное плечо и, следовательно, тариф для жителей Коми.

Сейчас огромное количество мусора, который можно переработать, просто хоронят на полигонах, нанося непоправимый вред экологии. К примеру, на полигон в местечке Дырнос завозят отходы из Сыктывкара и еще семи муниципалитетов. Это около 80 тысяч тонн мусора ежегодно. Однако после введения в эксплуатацию новый сортировочный комплекс будет обрабатывать более 30% отходов всей Коми. Полезные фракции будут выбираться и отправляться на переработку. Так называемые хвосты – оставшийся мусор, который нельзя переработать, будут отправлять на уже существующий полигон в местечке Дырнос. Казалось бы, логично было бы построить сортировочный комплекс сразу в Дырносе, но в соответствии с законодательством строить подобного рода объекты в приаэродромных зонах запрещено.

Первый заместитель директора — главный инженер Регионального оператора Севера Дмитрий Кондратенков объяснил, как именно в сортировочном комплексе будут отбирать полезное вторсырье.