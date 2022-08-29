В Эжвинском районе появится мусоросортировочный комплекс

Президент России поставил перед регионами цель: в ближайшие восемь лет необходимо обеспечить сортировку абсолютно всех бытовых отходов. При этом 36% непременно должно перерабатываться, а к 2030 году объем мусора, направляемого на полигоны, должен снизиться на 50%. Республика Коми, если, конечно, ничего не изменится в самое ближайшее время, к этим показателям подойти не сможет, ведь сегодня в регионе нет ни одного механизированного комплекса по сортировке отходов. Раздельным сбором в основном занимаются лишь эковолонтеры и предприниматели.
Именно поэтому Региональный оператор Севера построит в Эжвинском районе Сыктывкара большой мусоросортировочный комплекс. Он будет находиться там, где с 1972 по 2014 год располагался мусорный полигон. Компания начала подготовительные работы на земельном участке, чтобы сразу же приступить к строительству, как только будут получены все согласования. Этот участок выбрали не случайно: он находится за пределами жилой зоны и в то же время не слишком далеко от города. Такое расположение позволит не увеличивать транспортное плечо и, следовательно, тариф для жителей Коми.
Сейчас огромное количество мусора, который можно переработать, просто хоронят на полигонах, нанося непоправимый вред экологии. К примеру, на полигон в местечке Дырнос завозят отходы из Сыктывкара и еще семи муниципалитетов. Это около 80 тысяч тонн мусора ежегодно. Однако после введения в эксплуатацию новый сортировочный комплекс будет обрабатывать более 30% отходов всей Коми. Полезные фракции будут выбираться и отправляться на переработку. Так называемые хвосты – оставшийся мусор, который нельзя переработать, будут отправлять на уже существующий полигон в местечке Дырнос. Казалось бы, логично было бы построить сортировочный комплекс сразу в Дырносе, но в соответствии с законодательством строить подобного рода объекты в приаэродромных зонах запрещено.
Первый заместитель директора — главный инженер Регионального оператора Севера Дмитрий Кондратенков объяснил, как именно в сортировочном комплексе будут отбирать полезное вторсырье.
"Сначала мусор будет проходить ручную сортировку, затем более мелкие отходы будут обрабатываться через сепарацию. Потом отходы будут попадать на конвейерную ленту, где соответствующий персонал на 14 постах будет отбирать виды фракций, которые пригодны для переработки. После этого оставшиеся отходы пройдут через магнит, чтобы отделить металл, потом мусор попадет под пресс. Спрессованные отходы, которые уже не подлежат переработке, будут отвозить на полигон", – объяснил Дмитрий Кондратенков.
Примечательно, что это не первая попытка Регионального оператора Севера построить МСК, который позволил бы отбирать полезное вторсырье в промышленных масштабах. Еще в 2019 году Региональный оператор Севера разработал инвестпроект для строительства сортировочного комплекса в местечке Дырнос. Правительство рассмотрело инвестпроект и дало отказ. Однако компания продолжила работу в этом направлении и повторно подала инвестпроект в 2020 году в регулирующий орган. Ответ так и не поступил. Региональный оператор Севера пригласил на начало подготовительных работ представителей правительства и профильных министерств, но никто из них так и не приехал. Заинтересовались только представители Эжвинской администрации и депутат Госсовета по этому округу.
Статистика
По данным регионального оператора, количество твердых коммунальных отходов, которые ежегодно отправляют на мусорный полигон в Сыктывкаре, составляет около 80 000 тонн. Новый мусоросортировочный комплекс, который построят в Эжвинском районе, позволит сократить этот поток отходов.
Что можно будет сдавать на переработку?
Основные фракции для выборки – ПЭТ бутылки, ПНД канистры и флаконы, ПП, ПВД и стрейч пленки, различные пластики, металлы, бумага, картон и все, что можно в дальнейшем вторично переработать.
Сейчас проект строительства мусоросортировочного комплекса будет проходить государственную экспертизу, а пока на площадке ведутся подготовительные работы, чтобы после одобрения проекта немедленно начать возводить объект. На сегодня для комплекса уже закуплено 70% оборудования. Если проект одобрят республиканские чиновники, то завершить строительство МСК планируется к осени 2023 года.