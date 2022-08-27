"Он начал загонять ее в угол": пьяный сыктывкарец напал на 13-летнюю девочку

В Сыктывкаре пьяный мужчина домогался 13-летней девочки. Подросток пыталась зайти домой, но неизвестный сыктывкарец перегородил ей путь. О происшествии корреспонденту портала “Про Город Сыктывкар” рассказала мама девочки.

26 августа около 10:40 утра 13-летняя девочка возвращалась домой, на Старовского, 30. Возле ее подъезда сидел пьяный мужчина, который очень заинтересовался подростком.

“Моя дочь только подошла к двери, как этот мужик начал спрашивать, как ее зовут. Она конечно же не отвечала ему, а он настоятельно задавал ей вопросы. На что моя девочка спросила, с какой целью он спрашивает, а этот мужик сказал: “Ты красивая”. Она после таких слов, конечно же, испугалась и быстро забежала в подъезд”, — прокомментировала мать ребенка.

Девочка сразу же начала вызывать лифт, но пока он спускался, пьяный мужчина успел зайти в подъезд.