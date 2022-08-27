"Он начал загонять ее в угол": пьяный сыктывкарец напал на 13-летнюю девочку

В Сыктывкаре пьяный мужчина домогался 13-летней девочки. Подросток пыталась зайти домой, но неизвестный сыктывкарец перегородил ей путь. О происшествии корреспонденту портала “Про Город Сыктывкар” рассказала мама девочки.
26 августа около 10:40 утра 13-летняя девочка возвращалась домой, на Старовского, 30. Возле ее подъезда сидел пьяный мужчина, который очень заинтересовался подростком.
“Моя дочь только подошла к двери, как этот мужик начал спрашивать, как ее зовут. Она конечно же не отвечала ему, а он настоятельно задавал ей вопросы. На что моя девочка спросила, с какой целью он спрашивает, а этот мужик сказал: “Ты красивая”. Она после таких слов, конечно же, испугалась и быстро забежала в подъезд”, — прокомментировала мать ребенка.
Девочка сразу же начала вызывать лифт, но пока он спускался, пьяный мужчина успел зайти в подъезд.
“Его в подъезд пустила соседка. Этот педофил подошел к моей дочери, расставил руки в стороны и начал загонять ее в угол. Женщина при этом молча стояла рядом!” — возмущается женщина.
Девочка очень испугалась, но ей удалось выскользнуть и выбежать на улицу. После чего подросток позвонила бабушке и все рассказала, та в свою очередь вызвала полицию.
“Огромная благодарность полиции, они приехали за пять минут. Мой отец сразу пошел искать этого козла. Оказалось, что он спал на лестничной площадке 12-го этажа. Его сразу передали в полицию. Я хотела его разорвать, меня три человека держали, полиция преграждала к нему путь”, — рассказала мать ребенка.
В полиции матери подростка сообщили, что мужчину могут привлечь только за хулиганство и арестовать на 15 суток.
“Моя дочь сообразила выбежать на улицу, а другой ребенок может этого не сделать и стать жертвой очередного морального урода”, — заключила сыктывкарка.