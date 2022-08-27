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Замруководителя администрации Печоры Андрея Канищева отстранили от должности

Замруководителя администрации Печоры Андрея Канищева отстранили от должностиpechoraonline.ru

Первго заместителя руководителя администрации Печоры Андрея Канищева отстранили от исполнения своих должностных обязанностей, сообщается на сайте администрации.

Такое распоряжение подписали 26 августа, решение приняли на время служебной проверки инцидента, в результате которого серьезно пострадал звукорежиссер и музыкант Виктор Фатеев. 

В следственном комитете Коми сообщили, что на Андрея Канищева завели уголовное дело, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас обвиняемый находится под стражей до 21 октября.

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