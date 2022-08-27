Замруководителя администрации Печоры Андрея Канищева отстранили от должности

Первго заместителя руководителя администрации Печоры Андрея Канищева отстранили от исполнения своих должностных обязанностей, сообщается на сайте администрации.

Такое распоряжение подписали 26 августа, решение приняли на время служебной проверки инцидента, в результате которого серьезно пострадал звукорежиссер и музыкант Виктор Фатеев.