В сельские и отдаленные районы лекарства будут доставлять почтальоны

Маркетплейс здоровья "Здравсити" в партнерстве с Почтой России начнет доставлять лекарства в отдаленные и малонаселенные города и села. Заказанные на сайте или в мобильном приложении "Здравсити" товары почтальон привезет прямо на дом.

Проект стартовал в 77 регионах России, включая Республику Коми. С доставкой Почтой России можно заказать безрецептурные лекарства, аптечную косметику, БАДы и другие малогабаритные товары из категории «красота и здоровье», которые не требуют особых условий хранения. Правда, есть ограничения по весу посылки – он не должен превышать 2,5 кг.

На первом этапе реализации проекта доступен вариант доставки заказов "Здравсити" на дом. Планируется, что в будущем посылки можно будет получать также в отделениях Почты России.