Проекты из Свердловской области стали полуфиналистов конкурса фонда "Навстречу переменам"

Фонд “Навстречу переменам” подвел промежуточные итоги всероссийского конкурса для лидеров социальных стартапов в сфере детства. В полуфинал вышел 31 проект из 17 регионов России. Свердловскую область представляют – театр-игра “Ку-кушка” из поселка Черноисточник и проект “Лечение и профилактика кариеса” из Екатеринбурга.

Театр-игра “Ку-кушка”, проект Юлии Пиляй, направлен на повышение уровня образования в сфере культурного и эстетического развития у детей. Отличительная особенность этого театра кукол в том, что дети здесь могут попробовать себя сразу в нескольких ролях: они и актеры, и художники, и мастера бутафории, и сценаристы, и режиссеры.

Проект “Лечение и профилактика кариеса”, Марии Петриковой, предлагает комплексный подход в оказании стоматологической помощи детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) без применения общего наркоза. Слаженное взаимодействие врачей, педагогов, реабилитологов и авторская методика специалистов позволяют найти индивидуальный подход к каждому “особенному ребенку”.

Основные направления проектов-полуфиналистов: медицина и здоровье, дополнительное образование, ментальное здоровье, поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей, продвижение спорта и ЗОЖ. Часть проектов ориентирована на помощь в реабилитации детей с особыми потребностями.

Оператор мобильной связи Tele2 традиционно выступает партнером конкурса. Кроме финансовой поддержки со стороны компании, за 10 лет сотрудничества более 600 сотрудников компании из 50 регионов выступили интеллектуальными волонтерами фонда. Именно они принимали активное участие в отборе на первом этапе проекта.