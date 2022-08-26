В Сыктывкаре закрывается единственный разрешенный пляж

29 августа в столице Коми закроется единственный санкционированный пляж в Кируле. Об этом рассказали в администрации города.

Как отмечается в сообщении мэрии, пляж будет под присмотром сотрудников МЧС ровно до указанной даты. После 29 августа купание будет официально запрещено, так как дежурить на воде никто не будет. Это же касается и обслуживания пляжа. Подрядчик перестанет работать на пляже после его закрытия.