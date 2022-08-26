Главный метеоролог Коми дал прогноз на сентябрь

"В первые дни сентября ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днём - от 7 до 12 градусов. Также зной сменят дожди. Будет достаточно резкий переход на похолодание", - заметил метеоролог.

Сентябрь в Коми будет холодный, температура воздуха будет ниже нормы, сообщил руководитель Коми ЦГМС Олег Козел на встрече с журналистами.

Также он отметил, что с 26 по 30 августа дожди ожидаются в северных и центральных районах, которые помогут в борьбе с лесными пожарами. Южным районам пока придется потерпеть до 31 августа.