“Ростелеком” обеспечит мобильной связью еще два населенных пункта в Республике Коми

В августе 2022 года “Ростелеком” приступил к строительству двух новых базовых станций сотовой связи в Республике Коми. Работы ведутся в рамках второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0).

Базовые станции будут установлены в самом южном населенном пункте республики – селе Прокопьевка Прилузского района (312 км от Сыктывкара), а также в поселке Илья-Шор Усть-Вымского района, который расположен в 108 км от регионального центра. На данный момент ни Прокопьевка, ни Илья-Шор не входят в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов. Федеральное финансирование на строительство было выделено после обращения главы Республики Коми Владимира Уйба в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минфцифры).

“Ростелеком” реализует проект УЦН 2.0 по заказу Минцифры. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома"). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

“Второй этап федерального проекта “Устранение цифрового неравенства” продолжает воплощаться в жизнь, и мы постепенно двигаемся в сторону всё большей цифровизации республики. Это важно для простых людей, для развития предпринимательства, для работы социальной сферы”,- сказал Владимир Уйба, Глава Республики Коми.