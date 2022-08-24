Перевозчик отрицает, что водитель сыктывкарского автобуса подрался с пассажиром

Товарищество индивидуальных перевозчиков Сыктывкара опровергает информацию о драке в автобусе. Об этом редакции портала “Про Город Сыктывкар” сообщил перевозчик компании.
Напомним, сыктывкарка сообщила нашему журналисту, что 23 августа в районе 9:20 утра на маршруте №24 произошла драка. Как рассказала очевидица, конфликт произошел из-за пропущенной остановки.
Представитель Товарищества индивидуальных перевозчиков столицы Коми сообщил, что никакой драки не было, водитель и пассажир всего лишь вступили в словесную перепалку.