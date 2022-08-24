"Водитель избил пассажира": в сыктывкарском автобусе развязалась драка из-за остановки

Сыктывкарка рассказала о вопиющем случае: в городском автобусе водитель избил пассажира. Портал “Про Город Сыктывкар” выяснил подробности.
Сыктывкарка, решившая остаться анонимной, рассказала корреспонденту “Про Город Сыктывкар”, что 23 августа в около 9:20 утра в автобусе №24 произошел конфликт. Шофер отказался останавливаться на положенных остановках, из-за чего пассажиры стали возмущаться.
“Все началось с того, что автобус пропустил остановку. Перед этим кондуктор спросила “Есть ли кто на выход?”, одна женщина ответила, что есть. Но ее либо проигнорировали, либо не услышали. Женщина стала возмущаться, а водитель и кондуктор начали разговаривать с ней на повышенных тонах, мол, она сама виновата”, — прокомментировала очевидица.
За женщину, которая пропустила остановку, вступились остальные пассажиры.
“Один мужчина вместе с остальными пассажирами пытался убедить водителя, что маршрут есть маршрут, все остановки не могут быть по требованию. Кондуктор и шофер не переставали орать на пассажиров, доказывая свою “правоту”. К моменту, когда все стали выходить на конечной остановке "Росгострах", мужчина шел последним. Водитель выпрыгнул из кабины и преградил ему путь к выходу, затем начал его избивать”, — сообщает горожанка.
Пассажиры автобуса не сразу поняли, что произошло. По словам женщины, все начали кричать, чтобы буйный водитель прекратил.
“Люди должны ездить безопасно. Одни водители тик-токи в телефоне смотрят, другие семечки грызут, третьи по мордасам тебе отвесят”, — заключила женщина.
Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” попытался связаться с “Товариществом индивидуальных перевозчиков”, но ответа от них получить не удалось.