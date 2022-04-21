Министр экономического развития Коми Эльмира Ахмеева покинет свой пост

Кандидата на должность первого зампреда правительства Коми Эльмиру Ахмееву освободят от должности министра экономического развития Коми. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба, пишет "Комиинформ".
По словам руководителя региона, учитывая сложную экономическую ситуацию, первого зампреда правительства необходимо разгрузить.
Напомним, на должность зампреда, которую ранее занимал Игорь булатов, представлена Эльмира Ахмеева. Вместе с ней глава Коми представил Госсовету должность руководителя представительства Коми в Северо-Западном федеральном округе.