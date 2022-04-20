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Глава Коми представил кандидатуру нового зампреда правительства

Глава Коми представил кандидатуру нового зампреда правительстваrkomi.ru

19 апреля Владимир Уйба представил Госсовету кандидатуры первого зампреда правительства региона и руководителя представительства Коми в СЗФО, сообщает "Комиинформ".

Так, на должность зампреда, которую ранее занимал Игорь булатов, представлена Эльмира Ахмеева. Глава региона отметил, что в 2021 Фонд развития промышленности Коми под ее началом показал серьезные результаты в лучшую сторону. Коми поднялась на 11 строчку общероссийского рейтинга региональных Фондов. Ранее республика несколько лет находилась лишь на 51 месте.

На должность руководителя представительства Коми в Северо-Западном федеральном округе представлена Марина Каракчиева. Она занимала пост руководителя управления ЗАГСа региона, а также управляла Трудинспекцией и была заместителем руководителя Службы Коми по лицензированию.

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