Глава Коми представил кандидатуру нового зампреда правительства

19 апреля Владимир Уйба представил Госсовету кандидатуры первого зампреда правительства региона и руководителя представительства Коми в СЗФО, сообщает "Комиинформ".

Так, на должность зампреда, которую ранее занимал Игорь булатов, представлена Эльмира Ахмеева. Глава региона отметил, что в 2021 Фонд развития промышленности Коми под ее началом показал серьезные результаты в лучшую сторону. Коми поднялась на 11 строчку общероссийского рейтинга региональных Фондов. Ранее республика несколько лет находилась лишь на 51 месте.