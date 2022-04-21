В Коми 8-летняя девочка сбежала от незнакомца, который пытался ее похитить

Как рассказали следователи, сейчас идет расследование уголовного дела. К счастью, ребенок в безопасности. Девочке удалось сбежать от незнакомца, а подозреваемого уже задержали. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.

Напомним, недавно в столице Коми огласили приговор 44-летнему горожанину, который избил женщину, а потом угрожал убить своего же сына. Мужчина напился, после чего сильно избил жену и стал угрожать ей убийством. На этом он не остановился. Горожанин схватил 4-летнего сына и потащил в баню, где заперся с ним и газовым баллоном.