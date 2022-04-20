Сыктывкарец, который взял в заложники своего сына и угрожал его убить, получил срок

В столице Коми огласили приговор 44-летнему горожанину, который избил женщину, а потом угрожал убить своего же сына. Теперь ему придется ответить за свои преступления.
Это случилось в феврале 2021 года в поселке Седкыркещ. Мужчина напился, после чего сильно избил жену и стал угрожать ей убийством. На этом он не остановился. Горожанин схватил 4-летнего сына и потащил в баню, где заперся с ним и газовым баллоном.
Вскоре на место прибыли полицейские, которые потребовали освободить ребенка. Тогда мужчина стал угрожать, что выпустит газ и убьет ребенка, что он и начала делать. К счастью, на место прибыл ОМОН Росгвардии, который предотвратил трагедию и задержал подозреваемого.
Теперь сыктывкарцу предстоит подумать о своем поведении в колонии. Суд приговорил его к 4 годам и 1 месяцу общего режима и штрафу в 15 тысяч рублей.