Сыктывкарец, который взял в заложники своего сына и угрожал его убить, получил срок

В столице Коми огласили приговор 44-летнему горожанину, который избил женщину, а потом угрожал убить своего же сына. Теперь ему придется ответить за свои преступления.

Это случилось в феврале 2021 года в поселке Седкыркещ. Мужчина напился, после чего сильно избил жену и стал угрожать ей убийством. На этом он не остановился. Горожанин схватил 4-летнего сына и потащил в баню, где заперся с ним и газовым баллоном.