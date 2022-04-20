В Сыктывкаре землю, за которую боролись жители, продали за полцены

В Сыктывкаре активисты и жители Орбиты продолжают борьбу за территорию на пересечении улиц Петрозаводская и Тентюковская, где собираются построить многоэтажку. Один из самых частых вопросов, которые активисты задают специалистам администрации – сколько стоит эта территория? Однозначный ответ на этот вопрос до сих пор не давали. Однако под одной из наших публикаций об этой территории сыктывкарец выложил документ, в котором есть информация о стоимости.

В протоколе заседания кадастровой комиссии указано, что ранее спорная территория стоила 16 миллионов рублей. Но специалисты позже определили ее рыночную стоимость в 8 миллионов рублей.

В итоге на заседании единогласно принято решение об изменении стоимости участка. По словам активистов, в 2019 году его продали именно за такую стоимость.

Также Станислав Штралер написал, что не понимает, почему эту землю нельзя выкупить: