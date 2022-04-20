В Сыктывкаре землю, за которую боролись жители, продали за полцены

В Сыктывкаре активисты и жители Орбиты продолжают борьбу за территорию на пересечении улиц Петрозаводская и Тентюковская, где собираются построить многоэтажку. Один из самых частых вопросов, которые активисты задают специалистам администрации – сколько стоит эта территория? Однозначный ответ на этот вопрос до сих пор не давали. Однако под одной из наших публикаций об этой территории сыктывкарец выложил документ, в котором есть информация о стоимости.
В протоколе заседания кадастровой комиссии указано, что ранее спорная территория стоила 16 миллионов рублей. Но специалисты позже определили ее рыночную стоимость в 8 миллионов рублей.
В итоге на заседании единогласно принято решение об изменении стоимости участка. По словам активистов, в 2019 году его продали именно за такую стоимость.
Также Станислав Штралер написал, что не понимает, почему эту землю нельзя выкупить:
- Почему средства на благоустройство нашего города не могут пойти на выкуп территории под сквер в Орбите? На днях администрацией города был утверждён план реализации муниципальной программы "Развитие современной городской среды" на 2022 год. На нее выделили 430 миллионов рублей. Возникает вопрос к администрации города: почему не воспользовались этими средствами для выкупа территории под зону общественного пользования? За пять лет, что застройщик водил всех за нос, не могли насобирать из данной статьи расходов нужную сумму? Никто из народа этому не поверит! - заключил активист.