Сыктывкарский мальчик продолжает бороться с неизвестной болезнью: мать молит о помощи

Ранее к нам в редакцию обращалась сыктывкарка Оксана Туголукова, которая рассказала, как ее сын Ваня борется с неизвестной болезнью. Сейчас мальчику лучше и он регулярно проходит реабилитацию, однако его мать не справляется с тратами и просит земляков о помощи.
Ваня Туголуков родился в октябре 2020 года здоровым и без паталогий. Однако спустя пять месяцев после прививки АКДС у него упало зрение. После обследования в Москве мальчику сделали генетический анализ на нервномышечный синдром. Его результат пока неизвестен. Если он будет отрицательным, то мальчику поставят ДЦП.
Сейчас Ване полтора года. Он не умеет сидеть, ползать и ходить. Но родители не отчаиваются и верят, что все можно изменить.
– Мы видим, как ему трудно дается, но он очень старается. Он наш маленький боец. Верим, что наш сынок сможет встать на ноги, – заявила Оксана Туголукова.
Сейчас мальчик проходит реабилитацию в медицинском центре “Сакура” в Челябинске. Семья Туголуковых находится в затруднительном финансовом положении, поэтому она просит помощи у своих земляков. В прошлый раз совместными усилиями нам удалось собрать 140 тысяч рублей.
В августе 2022 года Ване Туголукову потребуется реабилитация стоимостью 248 000 рублей. Из-за того, что заниматься нужно сейчас, семья открыла группу о сборе средств на лечение.
Если и вы хотите помочь мальчику, можете отправить любую сумму по следующим реквизитам:
Шапетько Владимир Иванович 89505655846
40817810128780090251
Туголукова Оксана Владимировна
Номинальный счет
40823810028780012873
В назначении платежа выбирать на содержание бенефициара.
О всех тратах собранных средств семья отчитывается в группе “ВКонтакте”.