Сыктывкарский мальчик продолжает бороться с неизвестной болезнью: мать молит о помощи

Ранее к нам в редакцию обращалась сыктывкарка Оксана Туголукова, которая рассказала, как ее сын Ваня борется с неизвестной болезнью. Сейчас мальчику лучше и он регулярно проходит реабилитацию, однако его мать не справляется с тратами и просит земляков о помощи.

Ваня Туголуков родился в октябре 2020 года здоровым и без паталогий. Однако спустя пять месяцев после прививки АКДС у него упало зрение. После обследования в Москве мальчику сделали генетический анализ на нервномышечный синдром. Его результат пока неизвестен. Если он будет отрицательным, то мальчику поставят ДЦП.

Сейчас Ване полтора года. Он не умеет сидеть, ползать и ходить. Но родители не отчаиваются и верят, что все можно изменить.