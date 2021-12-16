Сыктывкарка и ее годовалый сын борются со страшной болезнью: им нужна помощь

К нам в редакцию обратилась сыктывкарка Оксана Туголукова, которая рассказала, как ее сын Ваня борется с ДЦП.

Оксана рассказала, что ребенок у нее родился в октябре 2020 года. Беременность протекала хорошо и закончилась в срок. Ваня родился здоровым, без всяких патологий.

Однако проблемы начались, когда мальчику исполнилось 5 месяцев. После прививки АКДС у него упало зрение, он перестал переворачиваться.

- Обратились в ДРБ, побывали на дневном стационаре, сдали два генетических анализа, которые оказались отрицательными. Обследование ничего не показало. Но комиссия приняла решение отправить на на обследование в Москву, - рассказала мать Оксана Туголукова.

Семья прилетела в Москву на полное обследование, однако там ничего не нашли. В итоге мальчику сделали генетический анализ на нервномышечный синдром.