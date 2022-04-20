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Сыктывкарский перевозчик рассказал, стоит ли ждать повышения цен на проезд до 37 рублей

Сыктывкарский перевозчик рассказал, стоит ли ждать повышения цен на проезд до 37 рублейФото из архива PG11.ru

14 апреля председатель правительства Коми Эльмира Ахмеева назвала экономически обоснованную цену проезда на автобусе в Сыктывкаре – 37 рублей. К слову, сейчас стоимость составляет 30 рублей. “Pro Город Сыктывкар” узнал у САТП№1, стоит ли сейчас ожидать повышение цен на проезд. 

Напомним, что на 1 февраля задолженность САТП №1 составила 309 миллионов рублей, из которых 46 миллионов — задолженность по налогам и сборам, 160 миллионов — задолженность по займам и 93 миллиона — задолженность перед поставщиками. Из-за этого предприятие может прекратить свою работу. Также до 1 июля задолженность предприятия по налогам увеличиться до 80 миллионов рублей и оплатить такую сумму предприятие не в состоянии.

Эльмира Ахмеева ответила, что получилось так из-за “прозрачности” предприятия и электронных билетов. Председатель правительства Коми отметила, что это показывает предприятие с положительной стороны.

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации Эльмира Ахмеева назвала повышение цены проезда до 37 рублей – именно эта цифра позволит предприятию работать не в убыток. Представители САТП№1 подтвердили, что именно такая стоимость экономически обоснована.

-  Говорить о повышении цен пока рано – баланс между услугой проезда и значительно возросшими тратами еще нужно найти. Сейчас  вместе с профильным министерством рассматриваем несколько вариантов развития ситуации, - заявили в САТП№1. 

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