Сыктывкарский перевозчик рассказал, стоит ли ждать повышения цен на проезд до 37 рублей

14 апреля председатель правительства Коми Эльмира Ахмеева назвала экономически обоснованную цену проезда на автобусе в Сыктывкаре – 37 рублей. К слову, сейчас стоимость составляет 30 рублей. “Pro Город Сыктывкар” узнал у САТП№1, стоит ли сейчас ожидать повышение цен на проезд.

Напомним, что на 1 февраля задолженность САТП №1 составила 309 миллионов рублей, из которых 46 миллионов — задолженность по налогам и сборам, 160 миллионов — задолженность по займам и 93 миллиона — задолженность перед поставщиками. Из-за этого предприятие может прекратить свою работу. Также до 1 июля задолженность предприятия по налогам увеличиться до 80 миллионов рублей и оплатить такую сумму предприятие не в состоянии.

Эльмира Ахмеева ответила, что получилось так из-за “прозрачности” предприятия и электронных билетов. Председатель правительства Коми отметила, что это показывает предприятие с положительной стороны.

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации Эльмира Ахмеева назвала повышение цены проезда до 37 рублей – именно эта цифра позволит предприятию работать не в убыток. Представители САТП№1 подтвердили, что именно такая стоимость экономически обоснована.