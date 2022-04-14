В Сыктывкаре еще на нескольких автобусах откажутся от кондукторов

14 апреля на совещании в Госсовете Коми председатель правительства Эльмира Ахмеева рассказала, что у местно перевозчика "Комиавтотранс" значительно выросли долги, из-за чего предприятию приходится отказываться от кондукторов и устанавливать валидаторы. Об этом сообщает "БНК".
На 1 февраля задолженность предприятия составила 309 миллионов рублей, из которых 46 миллионов — задолженность по налогам и сборам, 160 миллионов — задолженность по займам и 93 миллиона — задолженность перед поставщиками.
— Результатом может быть остановка деятельности предприятия, в том числе прекращение выполнения перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Высокий риск представляет задолженность перед УФНС. До 1 июля задолженность возрастет до 80 миллионов, оплачивать которую предприятие не в состоянии. Откуда такие налоги? Это означает, что предприятие работает достаточно прозрачно — есть система электронных билетов в отличие от ряда других компаний, — рассказала Эльмира Ахмеева.
Перевозчик планируют начать второй этап внедрения бескондукторной системы оплаты проезда. Сейчас эта система работает на 20 автобусах на двух маршрутах Сыктывкара. Сейчас планируется установить такие же системы еще на 40 автобусов. Это позволит уменьшить фонд оплаты труда и помочь предприятию справиться с долгами.
Но даже если у "Коминавтотранса" не будет больше задолженностей, то она снова начнет появляться. Эльмира Ахмеева объяснила, что есть два пути решения этой проблемы — переложить расходы на местных жителей и установить экономически обоснованную стоимость проезда в 37 рублей, или погашать долги за счет республики.