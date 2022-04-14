В Сыктывкаре еще на нескольких автобусах откажутся от кондукторов

14 апреля на совещании в Госсовете Коми председатель правительства Эльмира Ахмеева рассказала, что у местно перевозчика "Комиавтотранс" значительно выросли долги, из-за чего предприятию приходится отказываться от кондукторов и устанавливать валидаторы. Об этом сообщает "БНК".

На 1 февраля задолженность предприятия составила 309 миллионов рублей, из которых 46 миллионов — задолженность по налогам и сборам, 160 миллионов — задолженность по займам и 93 миллиона — задолженность перед поставщиками.